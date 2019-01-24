Eşref Kolçak kimdir? Usta oyuncu Eşref Kolçak’ın hayat hikayesi…

Eşref Kolçak Türk sinema dünyasının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır sinema dünyamıza hizmet eden Eşref Kolçak'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Eşref Kolçak kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

Eşref Kolçak birçok yapımda rol alan önemli oyuncularımızdan. Eşref Kolçak kimdir sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum İspir'de doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. İşte hayatı…

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili’dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Kova burcu erkeğidir. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

EŞREF KOLÇAK’IN KARİYER BASAMAKLARI

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti.

1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza.

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Ei Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde yaşıyor.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak‘ın babasıdır.

Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.

Ödülleri:

1961 Türk Filmleri Yarışması, “En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü, Namus Uğruna

2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Ödülü, Güle Güle

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü