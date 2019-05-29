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Eşref Kolçak’ın cenaze aracına fotoğraf engeli
Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı. Vatandaşların yaptığı bu hareket cenazeye gelen diğer insanlar tarafından 'saygısızlık' olarak yorumlandı.
Magazin 29 Mayıs 2019 - 13:10

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu.

CENAZE ARACI İLERLEMEKTE ZORLANDI

Cenaze namazının ardından Eşref Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Eşref Kolçak'ın cenazesi, uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi

Son güncelleme: 14:11 - 29.05.2019
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