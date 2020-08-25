Etem Caner Karaüç kimdir? Etem Caner Karaüç nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Etem Caner Karaüç hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Etem Caner Karaüç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ETEM CANER KARAÜÇ KİMDİR?

Etem Caner Karaüç, 1982 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. 1999 yılında Konya Lisesini tamamlamış, ardından Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle geçen Etem Caner Karaüç, Seksenler dizisinde canlandırdığı Danyal karakteriyle tanınmaktadır. Pamuk Prenses isimli sinema filminde ve son olarak Ev Yapımı adlı dizide rol almıştır.

Etem Caner Karaüç'ün rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (2020)

Seksenler (Danyal, 2013-2016)

Çocuklar Duymasın (Meto, 2011-2013, 2017)

Etem Caner Karaüç'ün rol aldığı filmler:

Pamuk Prens (2016)

Etem Caner Karaüç'ün yapım koordinatörü olduğu sinema filmleri:

Merdiven Baba (2015)

Etem Caner Karaüç'ün senaryo ekibinde yer aldığı diziler:

Seksenler (Danyal, 2013-2016)

Çocuklar Duymasın (Meto, 2011-2013, 2017)