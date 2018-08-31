Etkin Ünal Kafaları karıştırdı

Sekiz ay önce eski futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini noktalayarak herkesi şaşırtan Etkin Ünal, Çeşme'de tatiline devam ediyor.

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Yunus Emre Çınar

Çeşme devlet hastanesi acilinden çıkarken görüntülenen Ünal, yanındaki genç bir erkekle objektiflere yansıdı.

Bir saate yakın acilde kalan Ünal’ın, adının Tufan İrfan olduğu öğrenilen genç adama serum takıldığı öğrenildi. Hastaneden çıkan ikili daha sonra arabalarına binerek uzaklaştılar.

Ünal, yanındaki erkekle ilgili olarak “Arkadaşım rahatsızlanmıştı, ben de onu hastaneye getirdim.

Kendisi şimdilik arkadaşım ama ileride ne olur bilemem, bir şey diyemem. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Fotoğrafları da açıkçası merak ettim” şeklinde konuştu.