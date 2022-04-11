Euphoria’nın yakışıklı oyuncusunu hayranları rahat bırakmadı

Euphoria hayranları Jacob Elordi'yi Melbourne'de takipte. Hayranlar, oyuncuyu fotoğraflamaya ya da videoya kaydetmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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HBO’nun popüler dizisi Euphoria’da son derece sorunlu bir karakter olan Nate Jacobs’ı canlandıran Avustralyalı aktör Jacob Elordi’yi rahat bırakmıyor.

Jacob Elordi geçen hafta ülkesine geri döndükten sonra, Melbourne’deki hayranlar, şehirde vakit geçiren yıldızın izini sürmeye çalışıyor. Hatta bazıları, arkadaşlarıyla dışarıdayken 24 yaşındaki yakışıklı oyuncuya rastladıklarını belgelemek için TikTok’ta paylaşım yapıyor.

TikTok’taki hayranlardan biri şöyle yazıyor: “Jacob Elordi’yi Camberwell’de bir kafede gördüm. Ondan iki metre uzağa oturdum. Şık gri bir palto giymişti. Televizyondaki gibi uzun boylu ve seksiydi. Onu sadece garsonlardan biri, kendisiyle fotoğraf çekince tanıdım ve sonra fotoğrafını çekmek için koştum.”

Bir başkası ise Jacob’ın caddede yürürken uzaktan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp “Bugün Jacob Elordi’nin yanından geçtim” yazdı.

Başka bir hayran da “Jacob Elordi’yi bu kadar önemsediğimi düşünmüyordum ama onun Melbourne’de olduğunu bilmek beni çok strese soktu. Jacob Elordi Melbourne’de, gidip onu bulmalıyız” diye yazdı.

Popüler Amerikan gençlik drama dizisi Euphoria’da Elordi, popüler ve son derece sorunlu lise öğrencisi Nate Jacobs’ı oynuyor. Euphoria’da görünmeden önce ise 2018 filmi The Kissing Booth’ta rol almış ve hatta film o kadar başarılı olmuştu ki bir üçleme haline gelmişti.

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