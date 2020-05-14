Ev Yapımı dizisinin konusu ne? Ev Yapımı oyuncuları kim?

Corona virüsünün hayatımıza girmesiyle, televizyon kanalları da yeni arayışlara başladı. Kalabalık dizi setleri iptal edilirken, Seksenler dizisinin ekibi tarafından Ev Yapımı adlı dizi yayınlanmaya başladı. Peki, Ev Yapımı dizisi konusu ne? Ev Yapımı dizisi nasıl çekiliyor? Ev Yapımı dizisi oyuncuları kim? İşte detaylar…

Senaryosunu Birol Yalçın'ın yazdığı ve set ekibi olmadan, oyuncuların kendi evlerinde aileleriyle çekimlerini yaptığı Ev Yapımı dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Televizyon izleyicileri, Ev Yapımı dizinin konusunu merak ediyor. İşte detaylar…

EV YAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI KİM, EV YAPIMI NASIL ÇEKİLİYOR?

Rasim Öztekin'in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin'in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.

İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.

Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı'nın oğlu Emre Yapıcı'nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.

Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras'ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu.

Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafeler aldı. Berat Yenilmez'in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.