Eva Mendes, çocukları rıza gösterene kadar fotoğraflarını yayınlamayacağını açıkladı

Eva Mendes, özel hayatı ile ilgili neden hiç paylaşım yaptığı hakkında konuştu ve "Ailem söz konusu olunca sınırlar koyarım. Çocuklarım rıza gösterene kadar fotoğraflarını yayınlamayacağım" dedi...

Yaklaşık dokuz yıldır, kendisi gibi oyuncu olan Ryan Gosling ile birlikte olan Eva Mendes, neden hiç ailesi ile ilgili paylaşım yapmadığını merak eden takipçisine cevap verdi. Ünlü oyuncu ev hayatının özel olduğunu, ailesi söz konusu olunca sınırlar koyduğunu belirtti. “Onlar hakkında elbette, konuşacağım, ama hayatımızın fotoğraflarını yayınlamayacağım. Çocuklarım hala çok küçük ve fotoğraflarını paylaşmayı uygun görmüyorum. Onlar rıza gösterecek yaşa gelene kadar da resimlerini yayınlamayacağım” diyen Mendes ‘Özel hayatım özel kalacak” dedi…