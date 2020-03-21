Evangeline Lilly: Bazıları özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir

Evangeline Lilly: Bazıları özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir

Lost dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Evangeline Lilly'nin corona virüsü ile ilgili yaptığı umrusamaz yorum sosyal medyada olay oldu. Lilly, "Bazıları özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir" sözleriyle tepki topladı.

Kanadalı oyuncu Evangeline Lilly, corona virüsü paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

Olay, Lilly’nin hafta başında Instagram hesabından çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın kendisi için normal devam ettiğini söylemesiyle başladı.

Ünlü oyuncu takipçilerinin corona virüsü yüzünden daha bilinçli davranması gerektiği yönündeki eleştirilere sıra dışı bir cevap vermeyi seçti.

Lilly, sosyal izolasyon uygulaması gerektiği yönündeki tavsiyelere kulak tıkıp, “Bazı insanlar hayatlarına özgürlüklerinden daha çok değer verir, bazılarıysa özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir. Herkes kendi seçimini yapar” diyerek kendisini savundu.

Sorumsuzlukla suçlanan ünlü oyuncu, “Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için. Bu sinir bozucu” diyerek hayranlarını daha da öfkelendirdi.

Evangeline Lilly, geçen haftalarda bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları sessiz kalarak çözmeye çalıştığını itiraf etmiş ve hayranlarına aynı hatayı yapmamalarını söylemişti.