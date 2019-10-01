Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bundan 32 yıl önce ölen babasını bir kez daha andı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaştığı fotoğraflarla zamana meydan okuduğunu gösteren Yonca Evcimik, hayranlarıyla yaptığı son paylaşımda babasını andı. Babasının ölüm yıldönümü nedeniyle yazdığı satırlarda onu ne kadar özlediğini dile getiren Evcimik, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sevgili babacığımın ölüm yıldönümü. Dile kolay 32 yıldır… ama dün gibi. Her saniye seni çok özlüyorum babacığım. Seninle ve tüm sevdiklerimle eninde sonunda hepimiz bir arada olacağız. Tek tesellim o”

TAKİPÇİLERİ KAÇIRMADI!

Evcimik, babasına olan özlemini dile getirirken onun bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçileri ise yaptıkları yorumlarda şarkıcının adeta babasının bir kopyası olduğunun altını çizdi. Yapılan çok sayıda yorum arasında dikkat çeken; “Evcimik’in babası ayna karşısına geçse bu kadar benzerdi” şeklindeki oldu.