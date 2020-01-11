Everest filmi konusu nedir? Everest oyuncuları kimler?
Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmi dünyanın en büyük dağlarının başında gelen Everest’e tırmanmaya çalışan dağcıların soluksuz izlenecek maceralarını anlatıyor. İşte Everest filmi konusu ve oyuncuları…
EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?
Everest’e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.
Film 1996 yılında Everest’te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.
EVEREST FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Baltasar Kormákur’un üstlendiği filmin oyuncu kadrosund Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington yer alıyor.