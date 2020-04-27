Everest oyuncuları kimler? Everest filmi konusu nedir?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmi dünyanın en büyük dağlarının başında gelen Everest’e tırmanmaya çalışan dağcıların soluksuz izlenecek maceralarını anlatıyor. İşte Everest filmi konusu ve oyuncuları…

Everest filminde, Everest Dağı’nda kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan çığ felaketini ve felaketten kurtulmaya çalışan 2 dağcı grubunu anlatılıyor. Filmin başrolünde Jake Gyllenhaal ve Jason Clarke oynuyor. İşte Everest filmi konusu ve oyuncuları…

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Baltasar Kormákur'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosund Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington yer alıyor.

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.