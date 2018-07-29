‘Evet’ dediler!
Özge Özder kendisinden 8 yaş küçük olan, geçtiğimiz şubat ayında nişanlandığı Sinan Güleryüz’le dünya evine girdi.
Şahitler ise gelinin nikah şahitliğini Gökhan Melikşahin, Aslı Tandoğan, Begüm Birgören Damat'ın şahitliğini ise Faruk Nazmi Önen, Burak Can Catak, Burak Arslan, ve Selçuk Sevim yaptı. üstlendi.
Yaklaşık 270 kişinin katıldığı nikah töreninde Özge Özder’in gelinlik tercihi Raşit Bağzıbağlı olurken, Sinan Güleryüz Damat marka damatlık tercih etti.
Çiçeği burnunda ikilinin düğün sonrası tropik bir ada olan Bali’de balayı günlerini geçirecekleri öğrenildi.