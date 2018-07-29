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‘Evet’ dediler!
Oyuncu Özger Özder (39) yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı müzisyen nişanlısı Sinan Güleryüz'le (31) evlendi. Baltalimanı Portaxe'de gerçekleşen düğün töreninde ünlü çifti Gözde Kansu, Begüm Birgören, Aslı Tandoğan eşi , Nebahat Cehre, Emre Kareyel ve Pelin Akil Anıl İlter gibi ünlü dostları da yalnız bırakmadı.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Temmuz 2018 - 23:03

Özge Özder kendisinden 8 yaş küçük olan, geçtiğimiz şubat ayında nişanlandığı Sinan Güleryüz’le dünya evine girdi.

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Şahitler ise gelinin nikah şahitliğini Gökhan Melikşahin, Aslı Tandoğan, Begüm Birgören Damat'ın şahitliğini ise Faruk Nazmi Önen, Burak Can Catak, Burak Arslan, ve Selçuk Sevim yaptı. üstlendi.

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Yaklaşık 270 kişinin katıldığı nikah töreninde Özge Özder’in gelinlik tercihi Raşit Bağzıbağlı olurken, Sinan Güleryüz Damat marka damatlık tercih etti.

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Çiçeği burnunda ikilinin düğün sonrası tropik bir ada olan Bali’de balayı günlerini geçirecekleri öğrenildi.

Son güncelleme: 06:50 - 30.07.2018
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