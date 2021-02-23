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Evi yanan ünlü şarkıcı oğluna sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı.

Güncellenme: 16:41, 23/02/2021
Hayat HaberleriMagazin

Şarkıcı Çılgın Sedat’ın İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde 15.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Foto: İHA / Yangın haberini alıp eve gelen ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.

Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat’ın ikamet ettiği belirlendi. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Oğluna ve ailesine sarılan Sedat, uzun süre gözyaşı döktü. (İHA)

Foto: İHA

“EŞİM KÖTÜ DURUMDA BİRAZ”

Yangın esnasında evde olmadığını belirten Çılgın Sedat, “Küçük oğlum aradı. Ağlayarak baba yangın çıktı diye. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış hiç bir şey göremiyorum. Alt katan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz” dedi.

 

Beylikdüzü Çılgın Sedat istanbul yangın
Yayınlanma Tarihi:16:19,