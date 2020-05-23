Evim filmi konusu ne? Evim filmi seslendirme kadrosunda yıldızlar geçidi…

Anne ve babaların çocuklarıyla keyifle izleyebileceği Evim animasyon filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Orjinal seslendirmesin birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Evim filmi konusu ne merak ediliyor. İşte Evim filmi konusu hakkında detaylar...

2015 yapımı Evim filmi Lüle (Tip) adlı maceracı bir kızla arkadaşlık kurar, çok farklı yerlerden gelmiş iki baş karakterimiz birlikte büyük bir serüvene atılırlar. Peki, Evim filmi konusu ne?

EVİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup sevimli uzaylı peşlerindeki düşmanlarından kaçmaktadır ve onlardan kurtulabilmek için Dünya’da bir yerlerde saklanmaya karar verirler. Ancak uzaylılardan biri yanlışıkla düşmanlarına saklandıkları yeri ifşa ettiğinde büyük bir karmaşa başlar ve sevimli uzaylı tek çareyi bir genç kızdan yardım almakta bulur. Şimdi ikisini de dünyanın etrafında dolaşacakları son derece eğlenceli bir yolculuk beklemektedir.

EVİM FİLMİ SESLENDİRMESİ KİME AİT?

Jim Parsons, Jennifer Lopez, Rihanna, Steve Martin, Matt Jones