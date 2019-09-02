Evlenmeden Olmaz nerede çekildi? Evlenmeden Olmaz oyuncuları kimler, konusu ne?

Evlenmeden Olmaz nerede çekildi? Evlenmeden Olmaz oyuncuları kimler, konusu ne?

Evlenmeden Olmaz filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Romantik komedi filmi olan Evlenmeden Olmaz sinemada yayınlandığı dönemde konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmişti. Peki Evlenmeden Olmaz nerede çekildi?

Evlenmeden Olmaz filmi bu akşam ekranlarda olacak. İzleyiciler filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte evlenmeden Olmaz filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği mekan…

EVLENMEDEN OLMAZ FİLMİNİN KONUSU

Zeynep ile Yavuz, ilişkileri daha ciddi bir noktaya taşınırken yollarını ayırmak zorunda kalırlar. Zira Zeynep evlenmeyi isterken Yavuz’un evlilik korkusu daha baskın çıkmıştır. Ancak ilişkileri sona erse de birbirlerini unutamazlar. Zeynep bir gün işi nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte Evlenmeden Olmaz adında bir çöpçatanlık bürosuna gider ve Adnan isimli bir çöpçatanla tanışır. Adnan, Zeynep’e eski sevgilisini unutturacak birini bulur ancak yeni sevgili her birinin başına beklenmedik işler açacaktır.

OYUNCULARI

– Cansel Elçin,

– Özge Özberk,

– Serkan Kuru,

– Gözde Okur,

– Serhat Yiğit,

– Seda Demir,

– Suzan Aksoy.

EVLENMEDE OLMAZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bir bölümü Bahçeşehir’de bir restoranda çekildi. Genel olarak filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti.