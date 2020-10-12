Evli oyuncu rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı! İngiltere West ve James’in ilişkisini konuşuyor

Dünyaca ünlü oyuncu Dominic West, rol arkadaşı Lily James'le öpüşürken yakalandı. 10 yıldır evli olan West'in o görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

İngiliz basını ünlü oyuncu Dominic West ve meslektaşı Lily James’in görüntüleriyle çalkalanıyor. 50 yaşındaki West ile 31 yaşındaki James, çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen The Pursuit Of Love adlı dizide rol arkadaşı olmuştu.

İkili İtalya’nın başkenti Roma’da görüntülendi. Hotel De La Ville’de iki gece kaldıkları öğrenilen James ve West, Roma sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.

Bir süre elektrikli scooter kullanan çift, daha sonra bir restoranda yemek molası verdi. Burada James’in saçlarını okşayan West, daha sonra tutkulu bir şekilde öptü.

2010 yılından bu yana Catherine FitzGerald’la evli olan West’in bu anları İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. West ve FitzGerald’ın ayrıldığına dair herhangi bir açıklama gelmezken, dört çocuk annesi kadının görüntüler üzerine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Lily James, 5 yıldır bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Matt Smith’ten geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı.

James’in adı son olarak temmuz ayında birlikte görüntülendiği Captain America rolüyle bilinen Chris Evans’la anılmıştı.