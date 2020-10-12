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Evli oyuncu rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı! İngiltere West ve James’in ilişkisini konuşuyor
Evli oyuncu rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı! İngiltere West ve James’in ilişkisini konuşuyor
Dünyaca ünlü oyuncu Dominic West, rol arkadaşı Lily James'le öpüşürken yakalandı. 10 yıldır evli olan West'in o görüntüleri büyük yankı uyandırdı.
Sozcu.com.tr
Magazin 12 Ekim 2020 - 16:41

İngiliz basını ünlü oyuncu Dominic West ve meslektaşı Lily James’in görüntüleriyle çalkalanıyor. 50 yaşındaki West ile 31 yaşındaki James, çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen The Pursuit Of Love adlı dizide rol arkadaşı olmuştu.

James ve West, Roma sokaklarını keşfederken.

İkili İtalya’nın başkenti Roma’da görüntülendi. Hotel De La Ville’de iki gece kaldıkları öğrenilen James ve West, Roma sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.

İkili elektrikli scooter turu yaptı.

Bir süre elektrikli scooter kullanan çift, daha sonra bir restoranda yemek molası verdi. Burada James’in saçlarını okşayan West, daha sonra tutkulu bir şekilde öptü.

Lily James.

2010 yılından bu yana Catherine FitzGerald’la evli olan West’in bu anları İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. West ve FitzGerald’ın ayrıldığına dair herhangi bir açıklama gelmezken, dört çocuk annesi kadının görüntüler üzerine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Dominic West.

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Lily James, 5 yıldır bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Matt Smith’ten geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı.

Matt Smith.

James’in adı son olarak temmuz ayında birlikte görüntülendiği Captain America rolüyle bilinen Chris Evans’la anılmıştı.

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Son güncelleme: 16:49 - 12.10.2020