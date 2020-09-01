Evliliğe giden ilişki bitti! Sienna Miller nişanlısından ayrıldı

İngiliz basını evlilik yolunda emin adımlarla ilerledikleri düşünülen Sienna Miller ile Lucas Zwirner’ın ayrılığını konuşuyor.

Sanat galerisi sahibi olan 29 yaşındaki Zwirner ile 38 yaşındaki Miller, Ocak 2019’da birlikte olmaya başlamıştı. Çift mutlu ilişkilerini bu yılın ocak ayında nişanlanarak bir adım ileri taşımıştı.

Zwirner ve Miller’ın corona virüsü nedeniyle evliliği geciktirdiği düşünülürken, ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Page Six’in çifte yakın kaynaklara dayandırdıkları haberine göre ayrılık kararını Miller aldı.

Ayrılık gerekçesine ilişkin bir detay verilmezken, ikiliden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Miller, daha önce Jude Law ve Tom Sturridge’le olmak üzere iki kez nişanlanmış ancak evlenmemişti.