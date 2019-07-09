Evlilik oyununda yeni kriz! Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı!

Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı'nın yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisi her Perşembe akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünden fragman yayınlandı. Yeni bölümde; Nejat ve Suna’nın mutlu evlilik oyununda yeni kriz çıkıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm fragmanları...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümünde; Şevket’in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat’ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur. Her şey yolunda giderken Nejat, Yılın Genç İş İnsanı ödülüne aday gösterilir. Nejat için bu ödülü almak çok önemlidir.

BENİM TATLI YALANIM 5. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 5. BÖLÜM FRAGMANI

Suna, Nejat’ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna’nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.Nejat, Şevket Baba’yı Suna’nın çalışmasına izin vermesi için ikna edecek mi? Hande ise Aylin’nin foyasını çıkarma peşindedir.

Şevket, Suna’yı Nejat’ın evinde bulduğunda, Nejat’ın yalanı her ikisini de kurtarır ; Suna, Kayra’nın bakıcısıdır. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenmiştir ve Suna’nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir. Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat’ın evine geri döner. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna’yı yemeğe çıkarır ve Suna’nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar.