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Evlilik programlarıyla tanınan Hanife, petrol istasyonunda işe başladı
Evlilik programlarıyla tanınan Hanife, petrol istasyonunda işe başladı
İzmir Torbalı'da yaşayan ve katıldığı bir evlilik programında 'gelin adayı' olarak ünlenen Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Magazin 17 Kasım 2018 - 13:48

Televizyon ekranında gelin adayı olarak ünlenen Hanife Gürdal, yeni işine başladı. Sık sık gündemde olan Gürdal, Torbalı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı oldu.

“ALIN TERİNİN DÜŞMESİ OLMAZ”

Akaryakıt istasyonunda çalışma süreciyle ilgili bilgi veren gelin adayı, “Aslında sosyal medyadan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok; ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce de bir çiğ köfteciye yardım ediyordum, benim için ‘Buraya kadar mı düştü?' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim; ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma da teşekkür ediyorum” dedi. Akaryakıt istasyonuna gelen bazı müşterilerin kendisini tanıdığını söyleyen Hanife, “Tanıyanlar çıkıyor, genelde de takdir ediyorlar, özellikle de kadınlar” dedi. Hanife evlilik programlarıyla ilgili soruya da, “İyi ki katılmışım; çünkü artık daha öz güvenliyim ve bu bana gurur veriyor” şeklinde konuştu.
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(İHA – DHA)

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Son güncelleme: 14:10 - 17.11.2018

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