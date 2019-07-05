Evlilik sorusunu Miray’ın annesi yanıtladı

Annesiyle birlikte gezintiye çıktığını belirten Daner, ekranlara özlediğini belirterek, “Bir kaç ay oldu ama setleri özledim doğrusu. İçime sinen güzel bir projenin parçası olmak çok istiyorum. Temmuz sonu gibi de tatile çıkacağım” dedi.

‘Kubilay Aka ile güzel giden ilişkilerinin ilerleyen zamanlarda evlilik ile taçlandırmak ister misiniz?’ sorusuna ise, Daner’in annesi cevaplarken, “Kubilay ile tanıştım. Güzel giden bir arkadaşlıkları var ama onlar için çok erken böyle şeyler konuşulması için” dedi.