Evlilik tarihleri belli olan Bensu Soral ve Hakan Baş kimdir? Ünlü çifti yakından tanıyalım…

Evlilik tarihleri belli olan Bensu Soral ve Hakan Baş kimdir? Ünlü çifti yakından tanıyalım…

Düğün hazırlıkları yapmaya başlayan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin düğün tarihi belli oldu! Mart ayında nişanlanan çift düğün davetiyesini sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte ünlü çiftin düğün tarihi ve özel yaşamlarına dair merak edilenler...

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Hakan Baş kimdir? Bensu Soral kimdir? soruları magazin dünyasının gündeminde. Mart ayında nişanlanan çift ddüğün daveiyelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Özel hayatlarıı ve kariyerleri ve merak edilen yönleriyle evlilik hazırlığı yapan çifti yakından tanıyalım…

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral 23 Mart 1991’DE Bursa’da doğmuş Türk oyuncudur. Bursa’da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi’nde öğrenim gördü. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de grafik üzerine eğitim görmeye devam etmektedir. Ablası Hande Soral’ın da desteğiyle oyunculuğa başlamıştır.

İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008’de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray’ı, 2015’te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç’ın “Kader” adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış ‘İçerde’ adlı dizide Çetin Tekindor’un canlandırdığı “Kebapçı Celal”in avukatlığını yapan “Melek” karakterini canlandırmıştır ve bununla da yayın hayatına geri dönüş yapmıştır. Hande Soral’ın kardeşidir.

Filmografi

Televizyon

2012 Yol Ayrımı Ayşe Yardımcı karakter

2013 Vicdan Müge Yardımcı karakter

2014 Boynu Bükükler Miray Yardımcı karakter

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Aslı Başrol

2016-17 İçerde Melek Başrol

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2016 Max Factor

2018 Defacto Giyimleri

Ödülleri

2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar

HAKAN BAŞ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Hakan Baş, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise ve üniversite yıllarında aynı zamanda profesyonel olarak yüzme sporu yapmış, eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve milli takım adına birçok müsabakaya katılmıştır.

Cornell Üniversitesi'nde aldığı Ekonomi lisansının ardından New York'ta Bank of America'da iki yıl, İstanbul'da Raymond James'te bir yıl boyunca yatırım bankacılığı alanında görev almıştır. Yale Üniversitesi'nde tamamladığı MBA yüksek lisansının ardından 2010'da Türkiye'ye dönen Hakan Baş, bir süreliğine Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Yale Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında aldığı ‘İş Planlama' ve ‘Girişim Sermayesi' derslerinde üstün başarılar elde etmiş ve bu yönde olan ilgisini keşfetmiş olan Baş, asıl hedefi olan girişimcilik serüvenine ise Garanti Bankası'nda bulunduğu sürede adımını atmıştır. İş dünyasında yatırım bankacılığı yaptığı sürede elde ettiği deneyim ve bilgi birikimini de kullanarak Sidar Şahin'le birlikte Ekim 2010'da Peak Games adlı sosyal oyun şirketini kurmuştur. Peak Games, şu an dünyanın 3. en büyük sosyal oyun şirketi konumundadır.

Bilgi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ tarafından farklı yıllarda “yılın girişimcis” olarak ödüllendirilen Hakan Baş, aynı zamanda Wired UK tarafından “teknolojiye yön veren global 100 isim”den biri olarak adlandırılmıştır.

Hakan Baş aynı zamanda Türkiye Girişimcilik Vakfı kurucu YK üyesi, Endeavor Türkiye Danışma Kurulu üyesi, SosyalBen YK üyesi, Büyük Kulüp üyesi ve Fenerbahçe SK kongre üyesidir.

İŞTE ÇİFTİN SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN DÜĞÜN DAVETİYELERİ

