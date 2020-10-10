‘Evlilik vaadiyle beni kandırdı’ diyen kadın Brad Pitt’e dava açtı

Brad Pitt'in evlilik vaadiyle kendisini dolandırdığını iddia eden ABD'li Kelli Christina, oyuncuya 100 bin dolarlık dava açtı.

Alman model Nicole Poturaslki ile yeni birlikteliğe yelken açan Brad Pitt’e ABD’de bir kadın kendisiyle evlilikten söz edip kur yaparak onu dolandırdığı gerekçesiyle davacı oldu.

ABD Teksas Plano’da bulunan bir sağlık şirketinin CEO’su olan Kelli Christina, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.

Kelli Christina’nın dava dokümanlarında da yer alan iddialarına göre Pitt kendileriyle bir anlaşma yaptı, hatta parasını aldığı halde hiçbir sözünü yerine getirmedi.

Christina’nın ileri sürdüğüne göre Pitt ile kendi kurduğu ve Katrina Kasırgası’nda evsiz kalanlar yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation vakfı yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldı.

“40 BİN DOLAR ALDI”

Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt’e bunun için de 40 bin dolar ödedi. Fakat ileri sürülenlere göre Pitt, bu etkinliklerin hiçbirine katılmadı.

AVUKATLARI YALANLADI

Kelli Christina’nın iddiasına göre bu etkinlikler için başlayan iletişimleri bir süre sonra da romantik bir hale dönüştü. Pitt’in avukatları ise bütün bu iddiaları yalanlayıp aktörün bu türden bir anlaşma yapmadığını, kimseden böyle bir para almadığını savundu.