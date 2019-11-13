Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan nereli ve kaç yaşında?

Evliya Aykan, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Behzat Ç. adlı dizi ile gerçekleştiren Evliya Aykan hakkında merak edilenler haberimizde... Evliya Aykan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi dizisinde rol alan Evliya Aykan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Evliya Aykan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EVLİYA AYKAN KİMDİR?

Evliya Aykan, 31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Çeşitli devlet ve özel tiyatrolarda oynayan Evliya Aykan, ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Behzat Ç. dizisi ile yaşamış daha sonra ise Gülizar dizisinde rol almıştır.

Evliya Aykan, şimdilerde BKM Mutfak ekibine dahil olmuş ve Çok Güzel Hareketler 2 bünyesinde yer almaktadır. Evliya Aykan, 1.77 metre boyunda, 65 kilo ve Başak burcudur.

Evliya Aykan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Sançez) (Sinema Filmi)

2018 – Gülizar (TV Dizisi)

2010-2011 – Behzat Ç. (Zeki) (TV Dizisi)