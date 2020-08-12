Evren Duyal kimdir? Evren Duyal nereli, kaç yaşında?

Son olarak Servet dizisinde Gönül karakterine hayat vermiş olan Evren Duyal hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Evren Duyal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

EVREN DUYAL KİMDİR?

Evren Duyal, 24 Temmuz 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1994 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Duyal, 1995 yılı sonunda Tiyatro Ti’ye katılmış, 1998’den 2001 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Tiyatro Bölüm Başkan Yardımcısı olarak; ses, nefes, fonetik ve oyunculuk dersleri vermiştir.

Yıldızlar Savaşı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Evren Duyal; Eksik Etek, Aşk-ı Memnu, Bir Günah Gibi, Dedemin Dolabı, Salih Kuşu, Kim Bunlar, Anneme Koca Arıyorum, Leoparın Kuyruğu, Büyük Firar, Patron Kim, Bahtı Kara, Turquaze, Unutursam Fısılda, Rüzgarla Bir, Karnaval, Ferahfeza, Hemşire, Tereddüt ve Yara gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

2007 yılında Tiyatro Ti’den ayrılan Evren Duyal, “İstanbul İmpro” adlı grupla tiyatroya devam etmekte ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitmenlik yapmaktadır.

Evren Duyal'ın rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Milena'dan Kafka'ya Mektuplar – 1994 / Bizim Tiyatro

Nasrettin Hocanın Eşeği – 1994 / Bizim Tiyatro

Adam Adamdır – 1995 / Tiyatro Ti

Getto – 1996 / Tiyatro Ti

Trafik Canavarını Gördünüz mü? – 1996 / Tiyatro Ti

Bekleme Odası – 1999 / Tiyatro Ti

Sakıncası Yoksa Baksa Şeylerden Konuşalım – 2000 / Tiyatro Ti

Masal Bu Ya – 2001 / Tiyatro Ti

Adamın Biri – 2002 / Tiyatro Ti

Minti Montili Şapkanın Sırrı – 2003 / Tiyatro Ti

Başkan ve Hayalet – 2006 / Tiyatro Ti

Ne Ala Temaşa – 2007-2011 / istanbulimpro

Kayıp Oyun- 2011 / istanbulimpro

Haftanın Elemanı’- 2011 / istanbulimpro

Evren Duyal'ın rol aldığı diziler:

Servet (Gönül, 2018)

Aşk Laftan Anlamaz (Fadik, 2016)

Salih Kuşu (Biçare, 2013)

Dedemin Dolabı (Safiye FM, 2012)

Bir Günah Gibi (Atiye, 2011)

Aşk-ı Memnu (2 Sezon, Nesrin, 2008-2009)

Yıldızlar Savaşı (Şaziye, 2007)

Eksik Etek (Yaren, 2006)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)

Evren Duyal'ın rol aldığı filmler:

Düğüm Salonu (2017)

Hemşire (Leyla, 2016)

Unutursam Fısılda (2014)

Rüzgarla Bir (Leyla, 2014)

Karnaval (Yenge, 2012)

Ferahfeza (Çaycı, 2012)

Turquaze (2010)

Bahtı Kara (2008)

Büyük Firar (Kısa Film 2000)

Leoparın Kuyruğu (1998)

Evren Duyal'ın yazım ekibinde yer aldığı dizi:

Beyaz Karanfil (Diyaloglar, 2014)