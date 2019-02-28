Evren Erler kimdir? Evren Erler nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Savaşçı dizisinde, Melik karakterini canlandıran Evren Erler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Evren Erler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EVREN ERLER KİMDİR?

Evren Erler, 11 Eylül 1976 Kars’ta dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İktisat Maliye Bölümü'nde okumuştu Sarıyer Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Evren Erler, 1986'da Shem' de oyunculuğa başladı. 2008 yılına kadar burada oyunculuk, eğitmenlik ve yönetmenlik yaptı.

17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'nde, Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'nde, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

İlk olarak Alemin Kralı dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine adım atan Evren Erler, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Kocabaş karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Savaşçı dizisinde Melik karakterine hayat veren Evren Erler, 1.75 metre boyunda, 63 kilo ve Başak burcudur.



Evren Erler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Savaşçı (TV Dizisi)

2018 – Servet (TV Dizisi)

2018 – Güvercin (Servet) (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Volkan) (TV Dizisi)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Şizan) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Cemal) (Sinema Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Kerem) (Sinema Filmi)

2014-2015 – Diriliş Ertuğrul (Kocabaş) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Kibritçi) (TV Dizisi)

2012 – Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2012 – Alemin Kalı (TV Dizisi)