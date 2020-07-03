Acun Ilıcalı'nın projelerinden biri olan Exatlon Challenge, Netflix'te yayınlanmaya başlıyor. Survivor benzeri bir formatta olan Exatlon Challenge'ta 18 Youtuber yarışacak. Peki Exatlon Challenge'ta kimler yarışıyor? Exatlon Challenge nasıl izlenir?

Acun Ilcalı’nın projelerinden biri olan ve ünlü Youtuber’ların yarıştığı Exatlon Challenge’ın Netflix’te yayınlanıyor. Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon Challenge’ta binlerce takipçisi olan Youtuberlar kıyasıya mücadele edecek.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın yer alıyor.

Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak ise programda sunucu olarak yer alacak.

EXATLON CHALLENGE NASIL İZLENİR?

Exatlon Challenge yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yarışmanın yeni bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.