Exatlon Furkan Kaya kimdir? Furkan Kaya kaç yaşındadır?

Netfix’te yayınlanmaya başladığından beri sosyal medyanın gündemine oturan Exatlon yarışmasında yarışan Furkan Kaya, Youtube üzerinden sağlık yaşam ve beslenme videolarıyla ünlü oldu. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon ile yeniden gündeme gelen Furkan Kaya’nın hayatı ve kariyerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

Furkan Kaya, Netflix'te yayınlanan Exatlon yarışmacılarından biri. 18 sosyal medya fenomenin yarıştığı Exatlon, Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olarak Netflix'te görücüye çıktı. İşte Exatlon Furkan Kaya'nın hayatı ve kariyeri…

FURKAN KAYA KİMDİR?

1995 doğumlu olan Furkan Kaya, arkadaşları; Yüksel Murat Şener ve Emre Cem Dilekoğlu ile birlikte Ağır Sağlam isminde bir internet sitesine sahip. Furkan Kaya ve arkadaşları sosyal medya vasıtasıyla ulaştıkları kişilere spor eğitmenliği ve koçluk yapıyorlar. Nereli olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamayan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 15 Temmuz 2014’te Youtube’a katılan Furkan Kaya, 400 bini aşkın takipçi ve 61 milyonu aşkın görüntülenmeye sahiptir. Ayrıca Furkan Kaya’nın Instagram’da 83 bini aşkın da takipçisi bulunmaktadır. Furkan Kaya Ağır Sağlam’da Kuvvet kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni ile Powerlifting ve Strongman Sporcusu olarak görev alıyor.