Exatlon Türkiye Öykü Berkan kimdir? Öykü Berkan’ın hayatı ve kariyeri…

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon, Netflix Türkiye'de yayınlandı. Büyük ses getiren yarışmada sosyal medya fenomenleri yarışıyor. İşte Exatlon yarışmacısı Öykü Berkan'ın hayatı…

ÖYKÜ BERKAN KİMDİR?

Öykü Berkan 06 Temmuz 2001 yılında doğdu. 7 aylıkken dünyaya gelen Öykü Berkan’ın dünyaya geldikten sonra kalbinde delik olduğu ortaya çıktı. Henüz 1 yaşına gelmemişken annesi ve babası ayrılan Berkan, uzun yıllar anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başladı. 15 yaşında tekrar annesiyle yaşamaya başlayan Öykü Berkan, babasının imzasını ise koluna dövme olarak yaptırdı.

1.63 boyunda ve 50 kilo olan Öykü Berkan’ın okul hayatı da enteresan. Ailesinin zoruyla kız meslek lisesine yazdırılan Berkan lise 1’de devamsızlıktan sınıfta kalmış ve daha sonra istediği liseye geçiş yapmış. Burada eşit ağırlık bölümünde okuyan Berkan, üniversiteyi yeni medya alanında tamamlamak istiyor. 6 yaşındayken verem hastalığını atlatan Öykü Berkan’ın annesinin de bir dönem göğüs kanseri olduğu biliniyor. Meriç İzgi ile sevgili olduğu iddia edilen Öykü Berkan, Zeynep Sey’in yazmış olduğu Siyahın Buruk Tebessümü isimli kitap kapağında Ezgi Çora’nın modelliğini yapmıştır.