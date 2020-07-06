Exatlon Zeynep Aleyna Şen kimdir? Zeynep Aleyna Şen kaç yaşındadır?

Exatlon yarışması sosyal medyanın gündeminde. Acun Ilıcalı tarafından yapılan ve Netfilix Türkiye’de en çok izlenen programlar arasında olan Exatlon yarışmacılarından Zeynep Aleyna Şen’in hayatı merak ediliyor. İşte Zeynep Aleyna Şen’in hayatı…

Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı ve Netflix Türkiye'de yayınlanan Exatlon yarışması büyük ilgi gördü. Acun Ilıcalı tarafından yapılan Exatlon yarışmasında sosyal medya fenomenleri yarışıyor. Yarışmacılarından biri de makyaj videolarıyla ünlü olan Zeynep Aleyna Şen. İşte genç yarışmacı Zeynep Aleyna Şen'in hayatı ve kariyeri…

ZEYNEP ALEYNA ŞEN KİMDİR?

Zeynep Aleyna Şen, Temmuz 1998 yılında Denizli'de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde halen eğitimini sürdürmektedir. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube video paylaşım sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana Youtube video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Zeynep Aleyna Şen, bir zamanlar babasının işinin yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına gitmiş ve sonrasında da kısa bir süre eğitim amacıyla da yine yurt dışına çıkarak İngiltere'de eğitim için kaldı.

Zeynep Aleyna Şahin'in boyu 1,65 cm kilosu 55 Kg ve burcu ise yengeçtir. Vücudunun çeşitli yerlerinde 21 tane dövme bulunmaktadır. Aralarının çok sıkı ve iyi olduğu kendisinden büyük bir ablası var ve Zeynep Aleyna Şen'in babası kimya mühendisidir. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Aleyna Şen'in gözleri koyu kahverengi ve saçları sarıdır, ayrıca genç YouTuber İstanbul – Suadiye'de ailesi ile birlikte oturuyor. Zeynep Aleyna Şen Kickboks yapmayı çok seviyor.