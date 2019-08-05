Eylül Çekirge kimdir? Eylül Çekirge nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Eylül Çekirge hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eylül Çekirge kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında…

EYLÜL ÇEKİRGE KİMDİR?

Eylül Çekirge, 19 Eylül 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim yıllarında piyano eğitimi ve müzik teorisi dersleri ve daha sonraları da okul bandosunda yer alarak müzik yolculuğuna başladı. Üniversite yıllarına kadar eğitimini Ankara’da sürdüren Eylül Çekirge, Nottingham Üniversitesi'nde Felsefe üzerine Lisans eğitimi almıştır.

Kalk Git ve Beni Yak isimli şarkılarla müzik dünyasına adım atan Eylül Çekirge, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. Eylül Çekirge, Başak burcudur.