Sosyal medya fenomeni olan Eylül Öztürk dizi ve filmlerde de rol aldı. Eylül Öztürk şimdi yeni bir proje ile ekrana dönüyor. Peki Eylül Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Eylül Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Eylül Özkan Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İşte Eylül Öztürk hakkında merak edilenler…

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 1986 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bir dönem hosteslik yapan Eylül Öztürk, ilk olarak Vine videolarıyla tanındı. Oradan gelen popülerlik sayesinde teklifler almaya başladı.

Beyazıt Öztürk'le çalışmaya başlayan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye' ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü'ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş' filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli video içerikleri üreten Eylül Öztürk, aynı zamanda Instagram üzerinden sosyal sorumluluk projeleri hazırlıyor.