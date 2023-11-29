Hakkında soruşturma başlatılan Eylül Öztürk: Sona yaklaşıyoruz

Polat çifti soruşturması kapsamında, 2019'da Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar ligi' notuyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi. Bir süredir Amerika'da yaşayan ve soruşturma başlatılan isimler arasında yer alan Eylül Öztürk "Soruşturmaya dahil olduk. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı" ifadelerini kullandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019’da Dilan Polat’ın çektiği ve ‘Şampiyonlar ligi’ olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan fenomenler halkında soruşturma başlattı.

Savcılık, fotoğrafta bulunanların kimliklerini tespit edip sulh ceza hakimliğinden haklarında yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ bulunuyor.

EYLÜL ÖZTÜRK: SORUŞTURMAYA DAHİL OLMAK BENİ MUTLU ETTİ



Geçen günlerde 5 milyon dolarla ABD’ye gittiği, peşin parayla 11 ev aldığı ve kara para akladığı iddialarıyla gündeme gelen güzellik merkezleri sahibi Eylül Öztürk, soruşturma haberinin ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım.”

“Allah’ım sen bu sınavın sonunu güzel kıl, mükafatını tez zamanda göster. Çok büyük bir sınavdan geçiyorum arkadaşlar. Sonunda bir şey olmayacağına kendiniz eminsiniz belki ama itibarınız, binlerce kişinin binlerce şey söylemesi… Bu yara bende hiç geçmeyecek yani. Çok zor… Yaşamayan anlayamaz.”

“BİR KAĞIT ALARAK TÜRKİYE’YE GELEBİLİYORUM”

Amerika’da olduğu için hakkındaki yurt dışı yasağıyla ilgili avukatıyla görüşen Öztürk, son gelişmeyi de şu sözlerle aktardı:

“Şimdi konuyu sordum, pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye’ye gelebiliyormuşum ifade vermek için. ‘Ondan sorun çıkmaz, evrakla hallediliyor’ dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim, dönmem gerekirse diye sordum. Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. İfade vermem gerekirse. Şu anda bir araştırma var ama bir ifade talebi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. ‘Süreci takip edeceğiz’ dedi. Bakalım süreç ne gösterecek. Ben de paylaşırım sizinle.”

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