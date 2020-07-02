Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ın yer aldığı Eyvah Eyvah 2 filmi izleyicileri kahkahalara boğuyor. Babasını bulan Hüseyin kasabasına geri döner ancak dertler peşini bırakmaz. Hemşire Müjgan karşısında artık bir de doktor rakibi vardır. İşte Eyvah Eyvah 2 filmi konusu ne? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları...

Sinemada yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan Eyvah Eyvah filmi serinin ikinci filmi ile izleyici karşısına giiyor. 2011 yılında gösterime giren filmde Hüseyin bu kez hemşire Müjgan için mücadele eder.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?

Eyvah Eyvah 2 filminin konusu şöyle; Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.

Ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar…

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Rafi Emeksiz

Kahraman Sivri

Özkan Çınarlı

Neslihan Aka

Hamdi Alp