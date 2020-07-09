Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

Eyvah Eyvah 2, ilk filmininde aşık olduğu kızı istemek için Firuzan ile yollara düşen Hüseyin’in maceralarını izliyoruz. Eyvah Eyvah filminin doğallığı ve aile komedisi olması yapısıyla beğenilirken, Eyvah Eyvah filminin çekildiği yer pek çok izleyiciyi kendisine hayran bırakmayı başarmıştı. Peki, Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Eyvah Eyvah 2 filmi konusu…

Eyvah Eyvah 2 başrolünü Ata Demier ve Demet Akbağ'ın paylaştığı, Trakyalıların içleri ısıtan şivesinin bol bol duyulduğu aile komedisi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. Peki, Eyvvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? İşte, Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler…

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Eyvah Eyvah filminin çekildiği mekanlar en az film kadar dikkat çekiyor. Denizin güzelliği ve hayatın sakinliği ile perdeye yansıyan Geyikli kasabası, Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale, Ezine ilçesine bağlı olan kasabanın hemen her mekanının kullanıldığı filmin galası da burada bulunan meydanda gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU

Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ın paylaştığı; oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Tanju Tuncel ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Eyvah Eyvah 2 filminde; Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin, Geyikli’ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan’dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan’ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin’in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan’ın ailesi Edremit’den Geyikli’ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.