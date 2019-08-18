Eyvah Eyvah filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Eyvah Eyvah filminin konusu şöyle: Hüseyin, Trakya'nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece kulüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengârenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyinile tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Eyvah Eyvah filminin çekildiği mekanlar en az film kadar dikkat çekiyor. Denizin güzelliği ve hayatın sakinliği ile perdeye yansıyan Geyikli kasabası, Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale, Ezine ilçesine bağlı olan kasabanın hemen her mekanının kullanıldığı filmin galası da burada bulunan meydanda gerçekleştirildi. Zeytin ve zeytinyağı ile tanınan Geyikli kasabası, serinin ilk filminden sonra Eyvah Eyvah'ın çekildiği yer olarak tanınıyor. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahnelerinde ise mekan seçimi olarak Taksim, Cihangir'in yanı sıra İstanbul'un Avrupa yakasının farklı semtleri öne çıkıyor.