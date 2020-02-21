Ezel Akay ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerine açıklık getirdi

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve oyuncu Fırat Tanış geçen gün bir alışveriş merkezinde sohbet ederken görüntülendi. Tanış ve Akay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “9 kere Leyla” filminin çekimlerinde devrilen ışık başına düştü ve hastaneye kaldırıldı” haberlerine açıklık getiren Akay “Sette öyle bir şey olmadı arkadaşlar… Olay çok abartıldı. Olayın aslı şöyle; Çekim yaparken kafamı bir yere vurdum ufak bir sıyrık oldu. Kolonya döktük ve çekimlere devam ettik. Yani bunu yazan arkadaşın gerçekten senarist olması gerekiyor, ama gazeteciliği bırakmak şartıyla senarist olsun” dedi.



20 MART' DA VİZYONDAYIZ!

Oyuncu kadrosunda usta oyuncular Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in yanı sıra Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un yer aldığı ‘9 Kere Leyla' filminin çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Akay “Kurgusuna girdik yarın bitiyor, efektler sesler ve renkler bittikten sonra 20 Mart' ta vizyona girmeyi düşünüyoruz” dedi.