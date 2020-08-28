Ezgi Avcı pandemiye rağmen Madrid’e uçtu

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını giyen Karadağlı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile haziran ayında Bodrum'da evlenmişti. Pandemi dönemi yapılan mesafeli nikah sonrasında tatillerine Türkiye'de devam eden çift sürpriz bir karar alarak Madrid'e uçtu.

Corona virüsü salgını tüm hızıyla devam ederken yurt dışında yaşayan pek çok ismin Türkiye’ye dönüş yaptığını görüyoruz. Sağlık hizmetlerinin aksadığı ya da virüsün son derece ağır seyrettiği ülkelerden ülkemize dönüş yapan isimler Türkiye’de koşulların daha iyi olduğunu söylerken Ezgi Avcı ilginç bir harekete imza attı ve yurt dışına uçtu.

Üç yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan Avcı ve Djurisic evliliklerinin hemen sonrasında bir tekne seyahatine çıkmış ve kalabalıktan uzakta bir tatil yapmaya başlamıştı. Ancak Avcı’nın hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerini de şaşırttı.

“UFAK UFAK KORKULARIM VARDI”

Bir dönem Survivor’da da boy gösteren Ezgi Avcı, Instagram hesabı üzerinden Madrid’de olduğunun bilgisini paylaştı. Salgının son derece yoğun yaşandığı Avrupa şehirlerinden birine gitmesini anormal karşılayan takipçilerine açıklama yapmayı da ihmal etmeyen Ezgi Avcı, bahsedildiği kadar karamsar bir tabloyla karşılaşmadığını söyledi ve şu satırları paylaştı:

“Evet geldim yeni bir macera için bakalım beni neler bekliyor. Gelmeden önce ufak ufak korkularım vardı burada vaka sayıları inanılmaz yüksek diye ama Madrid şuan boş. Deniz kenarı şehirleri tercih ediyor insanlar sanırım belki eylül gibi geri gelirlerse korkularım da geri gelebilir”