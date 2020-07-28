Ezgi Avcı sırrını açıkladı

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, yaptığı bikinili paylaşımın altına gelen 'Nasıl formda kalıyorsun?' sorusunu büyük bir samimiyetle yanıtladı ve fit görüntüsünün sırrını da vermiş oldu.

Avcı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını giyen Karadağlı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile haziran ayının son günlerinde dünya evine girdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu yoğun koşturma temposu içerisinde de paylaşımlarını aksatmayan Ezgi Avcı, aynı zamanda takipçileriyle etkileşimini de koparmıyor.

Yaptığı paylaşımların altına gelen yorumlara ve sorulara kayıtsız kalmayan eski Türkiye güzeli Avcı bu defa bikinili bir paylaşımının altına gelen soruya yanıt verdi.

Çekici fiziğini gözler önüne seren Avcı bir takipçisinin “Nasıl formda kalıyorsun?” şeklindeki sorusuna “Günde 10 bin adım atıyorum. Beslenmeme dikkat etmekle birlikte arada küçük kaçamaklar yapıyorum” yanıtını verdi.

Ezgi Avcı kaçamaktan neyi kastettiğini ise sonrasında paylaştığı pizzalı bir fotoğrafı ile açıkladı.