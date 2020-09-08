Ezgi Avcı’dan tatilde bikini antrenmanı

Şimdilerde yeni bir proje için Madrid'de olan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Ezgi Avcı, Instagram hesabından kısa süren ama etkili bir antrenman önerisinde bulundu.

Üç yıldır birlikte olduğu Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile Haziran ayında evlenen ve sonrasında da tatile çıkan Ezgi Avcı bu süre zarfında sosyal medya hesabını etkin olarak kullanmış ve takipçileriyle etkili bir iletişime girmişti.

Tatilde bulunduğu süre zarfında yaptığı bikinili ve mayolu paylaşımlarla çekici fiziğini de gözler önüne seren 2013 Miss Turkey güzeli Ezgi Avcı kısa bir süre önce Madrid’e uçtu.

Gittiği şehirdeki salgın durumlarıyla ilgili bilgi veren ve yaşadığı süreçten sevenlerini haberdar eden Avcı, bu defa da Bodrum’da yaptığı tatil sırasında çektiği antrenman videolarını takipçileriyle paylaştı.

Avcı bu videoyu sevenlerine:

“Bodrum'dayken çektiğim, 10 dakikalık tatilde bikini antrenmanını paylaşıyorum sizinle. Evde de yapılabilecek hareketler bunlar bu arada. Aerobik band çok kolay taşındığı için bayılıyorum gittiğim yere götürüyorum. 3 set 12'şer tekrar yaptım” notuyla duyurdu.