Ezgi Avcı’nın korku dolu anları!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Ezgi Avcı, geçen yıl nişanlandığı ve şimdilerde Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımında oynayan Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile canlı yayına katıldı.

Karadağ’ın önemli kanallarından birinin spor haberlerine bağlanan ikiliden Ezgi Avcı tam o sırada üzerine konan bir arı yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Bir anda oturduğu koltuktan kalkan ve üzerine konan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Avcı sonrasında o anları sosyal medya hesabından;

“Karadağ‘ın önemli kanallarından birinin spor haberlerine açıklama yapıyorken yine olanlar bana oldu. ‘Of course’ cebelleşiyorum gördüğünüz gibi. Take that diyorum bir de smack that gibi” notuyla paylaştı.