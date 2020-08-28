Ezgi Eyüboğlu ‘En büyük ‘İyi ki’n nedir?’ sorusunu yanıtladı

Büyük bir kitle tarafından Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı dolu dizgin aşkla tanınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin’le birlikte görüldüğü paylaşımlara imza atan Ezgi Eyüboğlu kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Karantina süresini beraber geçiren Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber ilişkilerinde bir adım daha ilerleyerek Ege kıyılarında tatil yaptı.

Haziran ayında Seda Sayan'ın Bodrum konserini dinlemeye giden çift sonrasında Çeşme'de tekne tatiline çıktı. İkiliye Survivor'un bel kemiği olarak bilinen Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen de eşlik etti. Yaz tatilinin tadını çıkartan Ezgi ve Oğulcan çifti İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da dönünce sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncu takipçilerinin sorularını cevapladı.

“YAKIN ÇEVREMİZE SORMAK DAHA DOĞRU OLUR”

Eyüboğlu, takipçilerinden merak ettikleri sorularını istedi. Bir hayranın ‘Hayatının bir yılı çıkartacak olsaydın hangi yıl olurdu?' sorusuna Eyüboğlu, “Güzel bir soru aslında. Domino taşı gibi aslında birini çıkartırsam diğerlerinin düzeni bozulacak. Bu yüzden hiçbirine dokunmazdım. Tecrübe diyelim” yanıtını verdi.

Fiziksel özelliklerine dair yöneltilen sorulara bütün samimiyetiyle cevap veren Ezgi Eyüboğlu boyunun 1.68 metre ve kilosunun 53 olduğunu söyledi.

İkizler burcu olduğunu belirten Ezgi Eyüboğlu bu konuda küçük bir sitemde bulunmayı da ihmal etmedi. Eyüboğlu, “Bunu söyleyince hep kısa süreli bir sessizlik olur. Ne isterler bu İkizler burcundan gerçekten anlamıyorum. Belki bunu yakın çevremize sormak daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.

‘BİRÇOK İYİ Kİ VAR'

Son olarak ‘Bir Aile Hikayesi' dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu setlere uzun süre ara vermişti. Hayranlarını çok özlediğini belirten Eyüboğlu, “Ben de bilmiyorum bizim meslek belirsizlikleriyle meşhurdur. Umarım en kısa zamanda ekranda olurum” ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden gelen “En büyük ‘İyi ki’n nedir?” sorusuna güzel sanatçı,“Birçok iyikim var tabii ki. Ama en büyüğü: annem ve babam. Ailem…” dedi.