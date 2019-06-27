Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşandı mı?

Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım çiftinin boşanma haberleri magazin gündeminin zirvesine oturdu. 2016 yılında dünya evine girdi iki sevilen oyuncu anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı. Bu olay üzerine Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşındadır?’’ merak edilmeye başladı.

Ezgi Eyüboğlu kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 2016 yılında dünya evine girdi. Ancak ünlü çift dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, 2013'te birlikte rol aldıkları “Ulan İstanbul” dizisinin setinde başlamıştı. Bunun üzerine internette Ezgi Eyüboğlu kimdir diye arama yapılıyor.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65’tir.

Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, birlikte rol aldıkları dizide tanıştı ve 2016 yılında evlendi.