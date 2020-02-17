Ezgi Eyüboğlu Muhteşem Yüzyıl ve Adı Mutluluk gibi dizilerle adını duyurdu. Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile evliliğini bitirmesinin ardından sık sık magazin gündemine geliyor. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kaan Yıldırım ile 2016 yılında dünya evine giren Ezgi Eyüboğlu, 26 Haziran 2019’da eşi ile anlaşmalı olarak ayrıldı. İşte Ezgi Eyüboğlu’nun merak edilenleri…

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988’de Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır.

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015’te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır.Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmaktadır.