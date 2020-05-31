Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşıyor. Eyüboğlu, sosyal medya sayfasından sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk fotoğrafını Çeşme tatilinden paylaştı. Oğulcan Engin ise fotoğrafa kalp yorumu bıraktı. Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti;o da fotoğrafı oyuncu Ezgi Mola’nın sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın çektiğinin belirtilmiş olması. Ezgi Mola, seyahat izniyle Alaçatı’ya gitmişti.

Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan ve Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım’ın yeni sevgilisi Hadise, O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunda yer alıyor.