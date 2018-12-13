Ezgi Gör kimdir? Ezgi Gör nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV’de yayınlanan Gülperi dizisinde, Artemis karakterini canlandıran Ezgi Gör hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ezgi Gör kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
EZGİ GÖR KİMDİR?
Ezgi Gör 2003 yılında İstanbul’da doğmuştur. Rotary 100. Yıl Anadalu Lisesi’nde eğitimini sürdüren Ezgi Gör, 2012 yılında Salih Kalyon, Cansu Dere, Sarp Akkaya, Wilma Elles, Baran Akbulut, Kenan Bal, Sercan Badur, Ayşe Selen ve Bahtiyar Engin gibi usta isimlerin yer aldığı El Yazısı sinema filminde rol almıştır.
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Gülperi adlı dizide Artemis Aydın karakterine hayat vermektedir. Ezgi Gör 1.56 metre boyunda ve 45 kilodur.
Ezgi Gör’ün rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Gülperi (Artemis) (TV Dizisi)
2012 – El Yazısı (Sevgi) (Sinema Filmi)