Ezgi Mola: 20 yıldır sebebini bulamadığım o berbat ağrılar

Son dönemin başarılı kadın oyuncularından Ezgi Mola, milyonlarca insan gibi corona virüsünün etkilerinden korunmak adına kendisini ev karantinasına aldı. Bu süre zarfında vaktini sevgilisiyle birlikte geçiren Mola, bir yandan da karantinayı fırsata çevirerek İngilizce dersleri almaya başladı.

GERİ GELEN AĞRILAR

Her ne kadar Ezgi Mola için ev karantinası günleri bazı açılardan kazançlı geçiyor olsa da başarılı oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Elinin fotoğrafını paylaşan ve bazı yerleri daire içine alan Ezgi Mola bu karenin üzerine şu satırları yazdı:

“20 yıldır sebebini bulamadığımız o berbat ağrılar! Neden, nasıl tam unutmuşken geliyorsun ya”