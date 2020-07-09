Ezgi Mola, Ali Atay ve Hazal Kaya’nın oğulları Fikret Ali ile pozunu paylaştı

Ezgi Mola, yakın arkadaşı Hazal Kaya'yı evinde ziyaret etti ve yedi aylık oğlu Fikret Ali ile fotoğraf çektirdi. Bu güzel kareyi ise 'Ağzımızın tadı bozulmasın Fikret Bey' diyerek paylaştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminden çıkıp, normalleşme sürecine girdiğimiz şu dönemde arkadaş ziyaretlerine başladı. Dün, Ali Atay ve Hazal Kaya’nın evine giden Mola, çiftin yedi aylık oğulları Fikret Ali ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu kucağına aldığı Fikret’le olan pozunu Instagram hesabından paylaştı ve “Ağzımızın tadı bozulmasın Fikret Bey” dedi. Bu kareye Kaya da “Aşk pozu’ diyerek yanıt verdi.