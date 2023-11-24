Ezgi Mola anne oldu

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikâh masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, ilk bebeğini kucağına aldı.

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Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” demişti.

Çiftin oğulları dün akşam dünyaya geldi.



“CAN BİZİM CANIMIZ OLACAK”

Öte yandan Ezgi Mola’nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin oğullarının adının Can olacağını şu sözlerle ifade etmişti:

“Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi’ye sorun.”