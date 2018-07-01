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Ezgi Mola dövmeleri için orayı tercih etti!
Ezgi Mola dövmeleri için orayı tercih etti!
Son zamanlarda uyguladığı diyetler ve sağlıklı beslenme kürleriyle kilo veren Ezgi Mola, paylaştığı mayolu pozuyla beğeni aldı.
Magazin 1 Temmuz 2018 - 08:22

Hayvan sevgisi ile bilinen, hayvanlara karşı yapılan kötülüklere karşı sosyal medyadan büyük farkındalık adımları atan Mola, zaman zaman kilolarıyla ilgili de paylaşımlar yapıyor.

Sinema filmlerine ağırlık veren Mola, son zamanda verdiği kilolarla da gündemden düşmüyor. Mola uzun süredir diyet ve spor programı ile kilo veriyor ve bu konuda sık sık da paylaşım yapıyor. Şu sıralar tatilde olan Mola mayolu paylaşımıyla beğeni topladı.

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Mola’nın “Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle” yorumuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Siyah mayosuyla dikkat çeken Mola’nın kasıklarındaki dövmeler de gözlerden kaçmadı.

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