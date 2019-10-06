Ezgi Mola: Hiç bir şeye değişmem seni…

Ezgi Mola: Hiç bir şeye değişmem seni…

Geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergilediği Alice müzikaline bu sezon yeniden başlayan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından eskilere dair bir paylaşımda bulundu.

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncularından Ezgi Mola, geride bıraktığımız yaz mevsiminin büyük bir çoğunluğunu sevgilisinin açtığı mekanda geçirmiş ve burada onunla birlikte önemli konuklarını ağırlamıştı.

ANNEANNE YORGANI

Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte yoğun iş temposuna geri dönen Mola, aynı zamanda instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımlara da dönüş yaptı. Sabahın beşinde instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşan Ezgi Mola, kalın yün yorganıyla ne kadar mutlu olduğunu söylerken; “Hiç bir şeye değişmem seni 100 kiloluk yün anneanne yorganı” satırlarıyla takipçilerini gülümsetti.